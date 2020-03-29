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رقم الخبر: 278828 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 14:16 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 12391 شخصا

ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران الى 12391 شخصا

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد بلغ 38309 شخصا ، والمتوفين 2640 والمتعافين 12391 شخصا حتى الآن.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد بلغ 38309 شخصا ، والمتوفين 2640 والمتعافين 12391 شخصا حتى الآن.
وقال جهانبور في تصريح اليوم الأحد، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 2901 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 38 ألفا و 309 حالات.
وأشار الى ان 3467 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة.
واضاف، ان المتعافين بلغ عددهم لغاية الان 12391 شخصا فيما توفي للأسف 123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2640 شخصا.

 

 
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