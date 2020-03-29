اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد لغاية ظهر اليوم الأحد بلغ 38309 شخصا ، والمتوفين 2640 والمتعافين 12391 شخصا حتى الآن.

وقال جهانبور في تصريح اليوم الأحد، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 2901 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 38 ألفا و 309 حالات.

وأشار الى ان 3467 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة.

واضاف، ان المتعافين بلغ عددهم لغاية الان 12391 شخصا فيما توفي للأسف 123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2640 شخصا.



