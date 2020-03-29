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رقم الخبر: 278826 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: محليات  
صادرات السلع عبر جمارك بيله سوار تسجل زيادة بمقدار 10%

صادرات السلع عبر جمارك بيله سوار تسجل زيادة بمقدار 10%

قال حاكم مدينة بيله سوار من توابع محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب) شهد العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) زيادة في تصدير السلع و البضائع عبر جمارك بيله سواربمقدار 10% مقارنة بالعام الذي سبقه .

قال حاكم مدينة بيله سوار من توابع محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب) شهد العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) زيادة في تصدير السلع و البضائع عبر جمارك بيله سواربمقدار 10% مقارنة بالعام الذي سبقه .
واضاف 'حسن قبادي' اليوم الاحد لارنا، شهد العام الماضي تصدير 151 الف طن من السلع والبضائع بقيمة 107 مليون دولار عبرجمارك بيله سوار من توابع محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب)  الى الخارج .
واشار  الى ان معظم ماتم تصديره شمل الزجاج و البلاط والسيراميك والصناعت البلاستيكية والمعدنية والمحاصيل الزراعية.
وبين انه وخلال هذه الفترة بلغ حجم السلع المصدرة بواسطة تجارة الشنطة، 26 الف طن بقيمة 85 مليون دولار وزيادة بمقدار 20% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال حاكم بيله سوار انه خلال العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020)  بلغ التنقل عبر حدود بيله سوار مليون و 414 الف شخص مسجلا زيادة بنسبه 10% مقارنة بمثيلها من العام الذي سبقه.
وتقع مدينة بيله سوار علي بعد 165 كيلومترا شمال مدينة اردبيل بمحاذاة جمهورية اذربيجان.


 

 
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