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رقم الخبر: 278825 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 12:24 الاقسام: محليات  
إقامة مناورات الدفاع البيولوجي في مدينة مشهد المقدسة

إقامة مناورات الدفاع البيولوجي في مدينة مشهد المقدسة

بدأت صباح اليوم الاحد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية مناورات الدفاع البيولوجي بمشاركة مقر ثامن الائمة عليه السلام التابع للقوات البرية في حرس الثورة الاسلامية .

 بدأت صباح اليوم الاحد في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية مناورات الدفاع البيولوجي بمشاركة مقر ثامن الائمة عليه السلام التابع للقوات البرية في حرس الثورة الاسلامية .
وقال نائب مقر ثامن الائمة عليه السلام للحرس الثوري العميد مجيد رضا ان هذه المناورات تهدف للتنسيق بين جميع القوات في محافظات خراسان الرضوية وخراسان الشمالية وخراسان الجنوبية كي تقوم بالاجراء الضروري لمكافحة فيروس كورونا ومنها تعفير وتعقيم الاماكن العامة والطرقات والحدائق والمتنزهات .
واضاف ان  من اهداف المناورة تعقيم الاماكن العامة منها المستشفيات والمتنزهات والمناطق العامة ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك بواسطة اجهزة متطورة وتخصصية واضاف،ان كتيبة الوحدة الصحية للحرس الثوري تؤدي دورها في هذا المجال حيث تقوم الكوادر الطبية والصحية بتنفيذ اجراءات تخصصية وتقديم التوصيات اللازمة للمواطنين .
واضاف العميد مجيد رضا ان الحرس الثوري وظف كافة امكانياته لمكافحة فيروس كورونا منذ اللحظة الاولي من اعلان اول حالة اصابة بهذا المرض في البلاد و ذلك انطلاقا من واجباته الاخلاقة و الانسانية.

 

 
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