دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، السلطات المصرية لأخذ زمام تنفيذ مبادرة زعيم أنصار الله "السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي" لتبادل أسرى السعودية والمعتقلين الفلسطينيين.

‏وأشار الحوثي إلى أن السلطات المصرية تعمل بين الحين والآخر في تقريب وجهات النظر مع الفصائل الفلسطينية، وتعمل على خفض التوترات في غزة مع الكيان.

وأضاف إن مصر "نجحت مرات متعددة وكونها تملك علاقة مع السعودية والفصائل"، داعياً إلى أخذ زمام الأمور لتنفيذ مبادرة عبد الملك الحوثي بتبادل أسرى السعودية والمعتقلين لفلسطين.

وفي وقت سابق، أعلن قائد أنصار الله، "الاستعداد التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع 4 من ضباط وجنود المعتدي السعودي، مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس". وأضاف "النظام السعودي يحاكم المختطفين الفلسطينيين بتهمة دعم جهة إرهابية ويقصد المجاهدين". وأكد جهوزيتهم التامة "لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها".

وخاطب الحوثي التحالف السعودي قائلاً "استمراركم في العدوان لن يوصلكم إلى أهدافكم، وصمود شعبنا وتماسكه هو إلى تصاعد"، داعياً "دول العدوان لأن تقيّم واقعها، بعد فشلها في تحقيق غاياتها من حربها على اليمن".



