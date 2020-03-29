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رقم الخبر: 278823 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 12:09 الاقسام: دوليات  
غالبية الأمريكيين لا يصدّقون التضليل الذي يمارسه ترامب حول إنتشار كورونا

غالبية الأمريكيين لا يصدّقون التضليل الذي يمارسه ترامب حول إنتشار كورونا

كشف موقع "دايلي بيست" عن إستطلاع رأي جديد أفاد بأن غالبية الشعب الأميركي وبمن فيهم أنصار الحزب الجمهوري، لا يصدقون "التضليل" الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنتشار فيروس الكورونا.

كشف موقع "دايلي بيست" عن إستطلاع رأي جديد أفاد بأن غالبية الشعب الأميركي وبمن فيهم أنصار الحزب الجمهوري، لا يصدقون "التضليل" الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنتشار فيروس الكورونا.
وأشار الموقع إلى أن الإستطلاع -الذي نظمه "دايلي بيست"- بيّن أنه حتى بعض الجمهوريين في أميركا يعارضون ما يقوله ترامب عن ضرورة وضع أولوية على تفعيل العجلة الإقتصادية.
وأضاف الموقع بأن هذا الإستطلاع يشكل دليلا واضحا على أن محاولات ترامب لرسم صورة "وردية" حول انتشار فيروس كورونا لم تقنع سوى قسم صغير من الشارع الأميركي.
وقال الموقع إن نتائج الإستطلاع تفيد بأن ترامب أمام أزمة ثقة في الوقت الذي يواجه فيه إحدى أكبر التحديات الوجودية لرئاسته (إنتشار فيروس كورونا)، مذكراً بنفس الوقت بأن ترامب صرّح على مدار الأسابيع الماضية بأن إنتشار كورونا سيتراجع مع ارتفاع درجات الحرارة، وبأنه قارن فيروس كورونا بالانفلونزا العادي (فضلاً عن تصريحات أخرى في محاولة لاعطاء صورة "وردية").

 

 
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