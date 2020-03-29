فيلم "الشخص المفرد الغائب" الإيراني ينضم الى مهرجان انسان 2020 السينمائي في روسيا.

اختير الفيلم الايراني القصير "الشخص المفرد الغائب" (سوم شخص مفرد) للمشاركة بالحدث الفني لـ2020 بمهرجان الانسان السينمائي في روسيا.

الفيلم من اخراج "نغار عباس بور" وهو يروي قصة ولد فشل في ان يصبح موسيقي ناجح وهو على وشك ان يتخذ قرار سيغير حياته... .

والفيلم من بطولة "فرزان جلالي" و"كيوان برمار".

وتعد "الشخص المفرد الغائب" التجربة الاخراجية الاولى لـ"نغار عباس بور".

وكان الفيلم قد ترشح سابقا لجائزة افضل فيلم لمهرجان VGIK السينمائي بدورته الـ39 في روسيا.

مهرجان الانسان السينمائي يعنى بعرض افضل الافلام في روسيا وفي المهرجانات الدولية الاخرى.

ومن المفترض ان يعقد المهرجان من 1 حتى 4 ابريل من العام الجاري.





