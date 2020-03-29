اشار مدير شركة "بيشتاز طب" المعرفية الى امكانية الشركة تصدير العدة الطبية التشخيصية (كيت) لفيروس كورونا وقال : تم تسجيل طلبات من دول المنطقة ومنها تركيا وسوريا والعراق لاستيراد هذه العدة الطبية.

وخلال الايام الماضية استطاعت هذه الشركة تصميم وتصنيع العدة الطبية لتشخيص فيروس كورونا حيث دخلت الاسواق بعد حصول المنتج على اجازة من معهد باستور الطبي الايراني .

وقال مدير شركة "بيشتاز طب" المعرفية وحيد يونسي اليوم الاحد لارنا، سيتم تصدير العدة الطبية التشخيصية الى الخارج وذلك بعد تأمين احتياجات البلاد لها .

وبين ان شركته قامت بانتاج اكثر من 60 منتج تشخيصي طبي ومنها عدة تشخيص HIV والتهاب الكبد الفيروسي والهورمونات والسرطان والسكر ويتم تصديرها الى 20 دولة في مختلف انحاء العالم .

وفي لقاء صحفي اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور يوم امس السبت ان معهد باستور الايراني ومنظمة الغذاء والدواء، قاما بتأيد العدة الطبية التشخصية ( كيت) المحلية الصنع ومن المتوقع ان يتم انتاج 80 الف قطعة منها اسبوعيا لفحص الاصابة بفيروس كورونا .

وواضاف جهانبور انه وبعد الانتهاء من تأمين المراكز الصحية في الداخل سيسمح بتصديرها الى الخارج .





