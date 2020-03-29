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رقم الخبر: 278819 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 11:49 الاقسام: محليات  
عجوز ايراني عمره 101 عام يتعافى من كورونا

عجوز ايراني عمره 101 عام يتعافى من كورونا

اعلن مسؤول الاعلام في جامعة العلوم الطبية في محافظة كلستان شمال ايران علي متكي عن تعافي عجوز عمره 101 عام من فيروس كورونا.

اعلن مسؤول الاعلام في جامعة العلوم الطبية في محافظة كلستان شمال ايران علي متكي عن تعافي عجوز عمره 101 عام من فيروس كورونا.
وقال متكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هذا الشخص راجع المستشفى قبل 20 يوما حيث رقد فيه وخضع للعلاج اللازم الى ان تعافى تماما وخرج من المستشفى السبت.
وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر السبت 35 الفا و 408 اشخاص ، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 الفا و679 شخصا.
وتعد محافظة كلستان من المحافظات ذات النسبة العالية من حيث الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتوفين فيها 167 شخصا لغاية ظهر الجمعة.

 

 
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