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رقم الخبر: 278818 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 11:47 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يشيد بالمقام الشامخ لمعاقي الحرب ويصفهم بالشهداء الأحياء

قائد الثورة يشيد بالمقام الشامخ لمعاقي الحرب ويصفهم بالشهداء الأحياء

أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي بالمقام الشامخ لمعاقي الحرب ووصفهم بالمجاهدين المضحين و الشهداء الأحياء.

أشاد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام  السيد علي الخامنئي بالمقام الشامخ لمعاقي الحرب ووصفهم بالمجاهدين المضحين و الشهداء الأحياء.
وبمناسبة ذكرى ميلاد السيد العباس بن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام) في الرابع من شعبان المبارك و الذي اطلق عليه يوم المضحين (معاقي الحرب) في ايران، أصدر قائد الثورة الاسلامية بيانا اشاد فيه بالمقام الشامخ لمعاقي الحرب.
وقال سماحته في البيان، اهنئ معاقي الحرب الأعزاء في بلدنا بيومهم الموافق للذكرى المباركة ليوم ميلاد السيد ابوالفضل العباس سلام الله عليه حامل راية (واقعة) كربلاء، واصفا إياهم بالمجاهدين المضحين و الشهداء الأحياء .
وابتهل قائد الثورة الاسلامية في بيانه الى المولى تبارك وتعالى ان يمن على معاقي الحرب المضحين وأسرهم الصابرة التي تعد خدماتهم من أفضل الحسنات، بالسلامة والعزة والثبات .
يذكر ان وفودا من قبل قائد الثورة الاسلامية كانت تتفقد معاقي الحرب وأسرهم في طهران وباقي المدن الايرانية لتكريمهم بهذه المناسبة في كل عام، الا انه بسبب انتشار فيروس كورونا حاليا وتوصيات المسؤولين في القطاع الطبي تم إلغاء هذه اللقاءات .

 

 
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