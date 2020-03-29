اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ضرورة بذل جهود شاملة من قبل الخبراء والاخصائيين لصنع اللقاح والدواء المعالج لفيروس كورونا، داعيا للاستفادة من خبرات مختلف انحاء العالم في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس اجراه الرئيس روحاني مساء اليوم السبت مع خبراء واخصائيين في مجال الامراض الجرثومية والفيروسية والتنفسية وطب الطوارئ والايمونولوجي والفيرولوجي، موجها الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية والتمريضية لجهودهم وتضحياتهم، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود الشاملة لصنع اللقاح والدواء المعالج لفيروس كورونا.

وقال الرئيس روحاني انه في ضوء المحادثات التي اجريناها مع رؤساء الجامعات الطبية في المحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس، فانني متفائل بشأن اجتياز هذه الاوضاع ولابد من الاستفادة من طريقة التعامل مع المرض في محافظتي قم وجيلان باعتبارهما تجربتين مهمتين.

وأشار روحاني إلى أن هناك الكثير من الجهود والخدمات لمكافحة المرض في الوقت الحالي وقال، هنالك في الوقت الحاضر تعاط جيد بين النظام الصحي للبلاد والكوادر الطبية، ومن المؤكد أن الحكومة قادرة على دعمهم من حيث المعدات والاجهزة والأدوية وهذا سيمنحهم حالة من الطمانينة .

وحيى الرئيس روحاني ارواح شهداء القطاع الصحي الذين قاموا بعمل عظيم في هذه الايام.

واشار الى المقترحات التي طرحت في هذا الاجتماع والتي ستتم متابعتها بالتاكيد وقال، ان تعزيز الاقسام المتعلقة بالامراض الجرثومية والسارية وبذل الجهود الشاملة لصنع اللقاح والسعي للوصول الى الدواء المعالج لهذا المرض ، تعد من ضمن مقترحات هذا الاجتماع.

واوضح الرئيس روحاني بان راي جميع الخبراء هو انه ليس من المعلوم لغاية الان في مرحلة من هذا المرض نحن الان، ومن المبكر القول هل بلغنا الذروة او نحن الان في مسار تثبيت الوضع والحد من زيادته وان الجميع طرحوا مسالة الصبر لغاية انتهاء سفريات عيد النوروز وان نلتزم التوصيات والبروتوكولات كي نتمكن من الحكم بهذا الصدد.

وصرح بان الخبراء اكدوا بان الاجراءات المتخذة لغاية الان في مسار مكافحة فيروس كورونا صائبة وبطبيعة الحال ينبغي الاستفادة من خبرات انحاء العالم ولابد من التذكير بهذه النقطة وهي ان جميع ابعاد المرض في العالم لن تتضح لغاية الان.





