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رقم الخبر: 278815 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 11:36 الاقسام: محليات  
واعظي: جهازنا الدبلوماسي كشف زيف المزاعم الاميركية حول الاهتمام بسلامة الشعب الايراني

واعظي: جهازنا الدبلوماسي كشف زيف المزاعم الاميركية حول الاهتمام بسلامة الشعب الايراني

اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي بان الجهاز الدبلوماسي للبلاد تمكن بجهوده الدؤوبة من فضح المزاعم الاميركية حول الاهتمام بارواح وسلامة المواطنين الايرانيين.

اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي بان الجهاز الدبلوماسي للبلاد تمكن بجهوده الدؤوبة من فضح المزاعم الاميركية حول الاهتمام بارواح وسلامة المواطنين الايرانيين.
وقال واعظي في تصريح له السبت، ان جهاز السياسة الخارجية وفي سياق استيفاء حقوق الشعب الايراني لم يتوان عن بذل اي جهد ممكن، حيث نشهد اليوم جهودا دؤوبة مبذولة من قبل وزارة الخارجية بتوجيه من محمد جواد ظريف حيث تمكنوا من الكشف عن زيف مزاعم اميركا في الاهتمام بارواح وسلامة الشعب الايراني.
واضاف، ان وزارة الخارجية اليوم تقود جهودا رائدة في الكشف عن تاثيرات الحظر الاميركي الاحادي واللاقانوني على الحياة العادية لمواطنينا واصبحت هذه الحقيقة واضحة لحكومات وشعوب العالم اكثر من اي وقت مضى.
واكد واعظي بان السياسة الخارجية للبلاد مبنية على اساس مصالح البلاد ومبادئ واضحة ومحددة ولن تكون لاعتبارات السياسة الخارجية اي دور في التاثير على ارادة الحكومة في المواجهة الحازمة لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.
 

 
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