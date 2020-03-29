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رقم الخبر: 278812 تاريخ النشر: آذار 29, 2020 الوقت: 11:30 الاقسام: رياضة  
"فرهاد مجيدي" أفضل لاعب إيراني في دوري أبطال آسيا

"فرهاد مجيدي" أفضل لاعب إيراني في دوري أبطال آسيا

تمكن المدرب الحالي لفريق إستقلال الإيراني لكرة القدم "فرهاد مجيدي" من الحصول على لقب "أفضل لاعب إيراني" في دوري أبطال آسيا.

تمكن المدرب الحالي لفريق إستقلال الإيراني لكرة القدم "فرهاد مجيدي" من الحصول على لقب "أفضل لاعب إيراني" في دوري أبطال آسيا.
وأجرى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، استطلاعات للرأي عبر الفضاء الإفتراضي طلب فيها هذه المرة من جمهوره اختيار أفضل فريق حاضر في دوري أبطال آسيا.
وتم ترشيح الفرق الأربعة العين (الموسم الأول ۲۰۰۲-۳)، جامبا اوساكا (2008)، وغوانزو (2013)، والهلال (2019) في هذا الإستطلاع.
والنقطة المثيرة للإهتمام، هي ان المدرب الحالي لفريق إستقلال الإيراني "فرهاد مجيدي" الذي كان ضمن تشكيلة فريق العين الإماراتي حينما توج بالبطولة الآسيوية، وهو اللاعب الإيراني الوحيد في هذا الإستطلاع، تمكن قبل ساعات من الحصول على لقب "أفضل لاعب إيراني" في دوري أبطال آسيا.

 
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