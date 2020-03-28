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رقم الخبر: 278811 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:57 الاقسام: اقتصاد  
قطاع التعدين يدشن مشاريع بقيمة 2.3 مليار دولار

قطاع التعدين يدشن مشاريع بقيمة 2.3 مليار دولار

أعلن مساعد وزير الصناعة "خداداد غريب بور"، أن هناك مشاريع في قطاع التعدين تبلغ قيمتها مليارين دولار باتت جاهزة للإفتتاح؛ مضيفا ان هذه المشاريع تم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص العام الماضي (الهجري الشمسي/إنتهى في 20 مارس)، ولكن تعذر تدشينها مباشرة بسبب الظروف الناجمة عن انتشار كورونا.

 أعلن مساعد وزير الصناعة "خداداد غريب بور"، أن هناك مشاريع في قطاع التعدين تبلغ قيمتها مليارين دولار باتت جاهزة للإفتتاح؛ مضيفا ان هذه المشاريع تم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص العام الماضي (الهجري الشمسي/إنتهى في 20 مارس)، ولكن تعذر تدشينها مباشرة بسبب الظروف الناجمة عن انتشار كورونا.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في منظمة تطوير وتحديث المناجم الإيرانية (ايميدرو)، أضاف غريب بور، انه تم خلال العام الماضي افتتاح مشاريع بقيمة 1.2 مليار دولار في قطاع التعدين.
وتابع: تفيد الإحصائيات أن الإنتاج في قطاع التعدين إتخذ وتيرة تصاعدية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، بما في ذلك إنتاج سبائك الذهب، حيث يظهر نموا بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر إنتاج سبائك الصلب وخام الحديد المضغوط نموا بنسبة بنسبة 4 في المئة، والحديد الإسفنجي بنسبة 2 في المئة، ومنتجات الفولاذ بنسبة 7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

 

 
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