اصدر رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" اوامر خاصة بضرورة متابعة الشؤون الامنية والصحية والعلاجية للسجناء في ارجاء البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت بحضور حجة الاسلام رئيسي وجمع من كبار المسؤولين القضائيين والامنيين بمن فيهم قائد قوى الامن الداخلي "العميد حسين اشتري"، والنائب الاول لرئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام محسني ايجئي"، ورئيس النيابة العامة "حجة الاسلام محمد جعفر منتظري"، ورئيس منظمة السجون "اصغر جهانغير".

واذ هنأ بمناسبة حلول "الثالث من شعبان" حيث الذكرى السنوية لميلاد الامام الحسين (عليه السلام) واليوم الوطني للحرس الثوري، اكد رئيس السلطة القضائية على مزيد من التعاون وتظافر الجهود المشتركة بين قوى الامن الداخلي وجهاز القضاء لتحقيق العدالة وصون حقوق الشعب، كما استعرض وضع السجناء في ارجاء البلاد.

الى ذلك، قدم رئيس منظمة السجون بالسلطة القضائية تقريرا حول وضع السجناء، منوها فيه بمنح اجازات لـ 100 الف من نزلاء السجون بمناسبة حلول عيد راس السنة الايرانية (في 21 اذار /مارس 2020)، والإجراءات الصحية اليومية المتبعة للحفاظ على سلامتهم.





