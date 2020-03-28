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رقم الخبر: 278809 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:54 الاقسام: محليات  
الأنفاس المنهكة لمصابي الكيماوي.. تلهم الشعب الحياة

الأنفاس المنهكة لمصابي الكيماوي.. تلهم الشعب الحياة

كتب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "سيد عباس صالحي" في تغريدة له اليوم السبت: الأنفاس المنهكة لمعاقي الحرب المصابين بالكيماوي، تلهم الشعب بأكمله الحياة.

 كتب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "سيد عباس صالحي" في تغريدة له اليوم السبت: الأنفاس المنهكة لمعاقي الحرب المصابين بالكيماوي، تلهم الشعب بأكمله الحياة.
وفي تغريدته التي نشرها في عشية ذكرى مولد سيدنا أبي الفضل العباس (عليه السلام) في الرابع من شعبان المعظم الذي اختير يوما وطنيا لمعاقي الحرب في إيران، تابع صالحي: هذه الأيام، عندما نرى عناء المصابين بكورونا الذين يلتقطون أنفساهم بصعوبة، نلمس بوضوح أكثر معاناة معاقي الحرب المصابين بالكيماوي.


 

 
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