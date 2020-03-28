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رقم الخبر: 278808 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:53 الاقسام: محليات  
مسؤول بدائرة الرئاسة : كرونا اركع قادة الدول المتغطرسة في العالم

مسؤول بدائرة الرئاسة : كرونا اركع قادة الدول المتغطرسة في العالم

اكد رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين اشنا"، ان فيروس كورونا ادى الى اخضاع عدد من ابرز القادة المتغطرسين لدى الدول المتغطرسة في العالم.

 اكد رئيس مركز الدراسات الستراتيجية بدائرة رئاسة الجمهورية "حسام الدين اشنا"، ان فيروس كورونا ادى الى اخضاع عدد من ابرز القادة المتغطرسين لدى الدول المتغطرسة في العالم.
وكتب "اشنا" في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم : ان فيروس كورونا قبل ان يهدد سلامة الاشخاص، شكّل تحديّا لسلامة انظمة الهيمنة كما ادّى الى اخضاع عدد من ابرز واشهر القادة المغترين في الدول المتغطرسة الكبرى.
واكد المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية في تغريدته : انني قررت الحفاظ على سلامتي داخل منزلي كي لا يضطر بلادي البقاء في الحجر الصحي.


 

 
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