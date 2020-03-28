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رقم الخبر: 278806 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:51 الاقسام: محليات  
وزارة العمل الايرانية توافق على تمديد تصاريح عمل الرعايا الاجانب

وزارة العمل الايرانية توافق على تمديد تصاريح عمل الرعايا الاجانب

اعلن مدير دائرة عمل الوافدين الاجانب لدى وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي "محسن ابراهيمي"، تمديد تصاريح العمل الخاصة بهذه الشريحة بالتزامن مع الاجراءات الوقائية المتبعة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

اعلن مدير دائرة عمل الوافدين الاجانب لدى وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي "محسن ابراهيمي"، تمديد تصاريح العمل الخاصة بهذه الشريحة بالتزامن مع الاجراءات الوقائية المتبعة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
واوضح ابراهيمي في تصريح له اليوم السبت، انه بناء على موافقة وزير العمل "محمد شريعتمداري" فقد تم تمديد جميع تصاريح الشركات المتقدمة لتوظيف الرعايا الاجانب المقيمين في البلاد.
واضاف، ان تصاريح عمل الاجانب المقيمين في ايران التي انتهت صلاحيتها مع بدء السنة الجديدة (الايرانية – في 21 اذار / مارس 2020) مُددت لفترة شهرين بصروة تلقائية ومن دون الحاجة الى مراجعة وزارة العمل في هذا الخصوص.
و وفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة الصحة الايرانية، فقد بلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورنا في ايران لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 الفا و679 شخصا.

 

 
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