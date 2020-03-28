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رقم الخبر: 278805 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:51 الاقسام: محليات  
الجيش يقيم مراكز لقضاء فترة النقاهة بسعة 7 آلاف سرير

الجيش يقيم مراكز لقضاء فترة النقاهة بسعة 7 آلاف سرير

أعلن المتحدث باسم الجيش العميد "شاهين تقي خاني" انه مع اعتبار المراكز التي تضم ألفي سرير والتي تم إفتتاحها يوم الأربعاء، بلغ إجمالي أسرة مراكز قضاء فترة النقاهة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، التي أعدها الجيش في مختلف المحافظات والمدن والمعسكرات، 7 آلاف سرير.

أعلن المتحدث باسم الجيش العميد "شاهين تقي خاني" انه مع اعتبار المراكز التي تضم ألفي سرير والتي تم إفتتاحها يوم الأربعاء، بلغ إجمالي أسرة مراكز قضاء فترة النقاهة للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، التي أعدها الجيش في مختلف المحافظات والمدن والمعسكرات، 7 آلاف سرير.
وفي حوار له اليوم السبت، أضاف تقي خاني، ان الجيش يبذل قصارى جهوده لحماية الشعب الإيراني الشريف في ظروف الأزمات وعند وقوع الحوادث المختلفة بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا، من منطلق العمل بواجبه الإنساني وامتثالا لتوجيهات وأوامر سماحة القائد العام للقوات المسلحة في هذا الصدد، فضلا عن إنجاز مهمته الرئيسة المتمثلة في الدفاع عن الإستقلال، ووحدة تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد التي يعمل ليل نهار على تنفيذها بأحسن وجه.
وتابع: ان الجيش وضع كذلك 32 مستشفى له لخدمة المصابين بفيروس كورونا في البلاد من الذين يحتاجون الى تلقي العناية في المستشفى.

 

 
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