  • السبت ٣ شعبان ١٤٤١
  • السبت , مارس 28, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278804 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:51 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يعزي برحيل آية الله الحاج سيد جعفر كريمي

قائد الثورة يعزي برحيل آية الله الحاج سيد جعفر كريمي

عزى قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي" في بيان رحيل "اية الله الحاج السيد جعفر كريمي".

عزى قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى الامام  السيد علي الخامنئي" في بيان رحيل "اية الله الحاج السيد جعفر كريمي".
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان سماحته عزّى في بيان اليوم السبت بمناسبة وفاة الفقيه الجليل آية الله الحاج السيد جعفر كريمي.
وجاء في البيان : انني اعزّي بمناسبة برحيل الفقيه الجليل المرحوم اية الله الحاج سيد جعفر كريمي (رضوان الله عليه)، اسرة الفقيد الكريمة وجميع محبيه وتلاميذه.
واضاف انه هذا العالم الجليل كان من بين الفضلاء الذين شكلوا الحلقة العلمية المقربة للامام الراحل خلال سنوات اقامته بالنجف الاشرف، كما واصل خدماته القيمة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ وبعد رحيل سماحته كان ضمن زملائي في قم الذين استفدت من خدماته لسنوات.
اسأل الباري تعالى لهذا الفقيد بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات والحشر من اسلافه الاطهار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0718 sec