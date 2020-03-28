عزى قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي" في بيان رحيل "اية الله الحاج السيد جعفر كريمي".

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم السبت، ان سماحته عزّى في بيان اليوم السبت بمناسبة وفاة الفقيه الجليل آية الله الحاج السيد جعفر كريمي.

وجاء في البيان : انني اعزّي بمناسبة برحيل الفقيه الجليل المرحوم اية الله الحاج سيد جعفر كريمي (رضوان الله عليه)، اسرة الفقيد الكريمة وجميع محبيه وتلاميذه.

واضاف انه هذا العالم الجليل كان من بين الفضلاء الذين شكلوا الحلقة العلمية المقربة للامام الراحل خلال سنوات اقامته بالنجف الاشرف، كما واصل خدماته القيمة في سنوات ما بعد انتصار الثورة الاسلامية؛ وبعد رحيل سماحته كان ضمن زملائي في قم الذين استفدت من خدماته لسنوات.

اسأل الباري تعالى لهذا الفقيد بالرحمة والغفران وعلوّ الدرجات والحشر من اسلافه الاطهار.



