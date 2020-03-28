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رقم الخبر: 278803 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 21:51 الاقسام: محليات  
ايران تعلن عن نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح ضد کورونا

ايران تعلن عن نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح ضد کورونا

كشف العالم الإيراني الأستاذ في جامعة "تربيت مدرس"، الدکتور مسعود سليماني، عن النتائج الإيجابية لاختبار أول لقاح وطني الصنع ضد کورونا.

كشف العالم الإيراني الأستاذ في جامعة "تربيت مدرس"، الدکتور مسعود سليماني، عن النتائج الإيجابية لاختبار أول لقاح وطني الصنع ضد کورونا.
وأعلن الدکتور سليماني في العاصمة طهران عن صنع لقاح ضد فيروس کورونا واختباره بنجاح في المرحلة الأولی.
وقال: لقاح فيروس کورونا قد تم صنعه من خلال استخدام الخلايا الجذعية وقد أعلن کثير من الأطباء عن رضاهم من آثار هذا اللقاح الإيجابية في علاج المصابين بالفيروس.
وقد أفرجت أميرکا في الأشهر الأخيرة عن الأستاذ سليماني الذي تعرض للسجن في هذا البلد.


 

 
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