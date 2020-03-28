أكد السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي، ان فيروس كورونا لا يميز بين حدود دولة ولا ديانة ولا جنسية وأخرى؛ معربا عن تعاطفه مع ذوي ضحايا الإصابة فيروس كورونا في فرنسا.

أكد السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي، ان فيروس كورونا لا يميز بين حدود دولة ولا ديانة ولا جنسية وأخرى؛ معربا عن تعاطفه مع ذوي ضحايا الإصابة فيروس كورونا في فرنسا.

وفي تغريده له مساء اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، أضاف قاسمي، "إنه أمر مؤلم ومحزن. نحن الإيرانيون أنفسنا ضحية لهذا الوباء الرهيب وغير المألوف، الا اننا نشعر بالحزن اليوم لوفاة جميع الضحايا من حول العالم."

وتابع، "نعرب عن خالص مشاعر التعاطف مع ذوي ضحايا كورونا في فرنسا".

