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رقم الخبر: 278801 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 16:25 الاقسام: اقتصاد  
وزير الاقتصاد : الوضع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو التسحن

وزير الاقتصاد : الوضع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو التسحن

قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية "فرهاد دجبسند" : ان المؤشرات الاقتصادية العام تظهر بان الوضع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو التحسن لكنه لم يبلغ المستوى المنشود بعد.

 قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية "فرهاد دجبسند" : ان المؤشرات الاقتصادية العام تظهر بان الوضع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو التحسن لكنه لم يبلغ المستوى المنشود بعد.
وفي تصريح له اليوم السبت حول "الفرص الاقتصادية في ظروف الحظر"، اوضح دجبسند ان المستوى المنشود لبلوغ التحسن الاقتصادي تم حديده ضمن الخطة الخمسية السادسة للبلاد.
واضاف، لقد تقرر، وفقا لهذه الخطة، ان يتم استقطاب 60 مليار دولار من الاصول الاجنبية سنويا، بالاضافة الى تحقيق استثمارات بقيمة تبلغ 700 الف مليار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران)، لكن بسبب انواع القيود التي فرضت على مسار تحقيق هذه الموارد لا يمكن تنفيذ هذه البرامج في غضون الفترة الزمنية المحددة، وبما يؤكد على اننا مازلنا بعيدين عن المستوى المنشود في هذا الخصوص.
من جانب اخر، نوه وزير الاقتصاد الايراني الى نمو صادرات السلع غير النفطية وذلك رغم كافة القيود التي تمر بها ايران حاليا؛ معربا عن تقديره لجهود اصحاب الصادرات والمنتجين المحليين الهادفة الى تحقيق الاهداف التنموية المنشودة واجتياز العديد من العقبات والقيود المفروضة في هذا المسار.

 

 
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