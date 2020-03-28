قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية أن الرسالة التي بعثتها ثمان دول للأمين العام للأمم المتحدة طلبا لإلغاء الحظر عن ايران تعد خطوة منقطعة النظير.

وأضاف موسوي في تصريح له اليوم السبت، أن هذه الرسالة قد تم الامضاء عليها من قبل ممثلي ثمان دول في الامم المتحدة وهي ايران وروسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية والعراق وفنزويلا و نيكاراغوا، مضيفا أنها تعد خطوة ايجابية ونوعا ما تعد من مبادراتنا ومدعومة.

وأكد موسوي على ضرورة مثل هذه الاجراءات لمواجهة السياسات الاحادية وانتهاك القوانين الدولية، إذ أن الولايات المتحدة تجرأت خلال الاعوام الاخيرة على فرض قوانينها الداخلية والحظرها ضد إيران، على باقي الدول بالعالم.



30 دولة أرسلت مساعدات إنسانية لإيران



وأشار المتحدث بإسم الجهاز الدبلوماسي في ايران الى مساعدات تلقتها ايران من 30 دولة، حيث قال أن معظم هذه المساعدات كانت من الدول الصديقة لإيران ومنظمات دولية حسنة السمعة، في اطار مساعدات نقدية وغير نقدية.

وأضاف أن هناك العديد من الدول اعلنت عن استعدادها لمساندة ايران، مشيرا الى أن الصين بحد ذاتها قد ارسلت 21 او 22 طائرة تحمل معدات وسلع طبية وصحية الى ايران.

وتابع: أن الاتحاد الاوروبي ايضا ساهم في مساعدة ايران عبر مصادره الانسانية، وساهمت ايضا اليابان والامارات وجمهورية آذربيجان وتركية وغيرها من الدول في إرسال المساعدات لإيران.

وتوجه موسوي بالنيابة عن الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني بالشكر والتقدير لكافة الدول التي ساعدت ايران في هذه الازمة.





