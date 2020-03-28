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رقم الخبر: 278799 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 15:16 الاقسام: اقتصاد  
تصدير 410 مليون دولار من السلع غيرالنفطية عبر جمارك استارا

تصدير 410 مليون دولار من السلع غيرالنفطية عبر جمارك استارا

قال مديرعام جمارك استارا "رسول اميدي" انه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2020) تم تصدير 774 الف طن من السلع غير النفظية بقيمة 410 مليون دولار عبر جمارك استارا الى الخارج.

 قال مديرعام جمارك استارا "رسول اميدي" انه خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2020) تم تصدير 774 الف طن من السلع غير النفظية بقيمة 410 مليون دولار عبر جمارك استارا الى الخارج.
واضاف اميدي اليوم االسبت لمراسل وكالة ارنا ان هذه السلع غير النفطية شملت المنتجات الزراعية والكيمياوية والمعدنية والحديدية والغذائية والبلاستيكية والاسمنت والمنظفات والصناعات اليدوية وانواع السجاد.
وتقع مدينة استارا شمال غرب محافظة جيلان (شمال ايران) ولها حدود مع جمهورية اذربيجان ويتوافد عبرها حوالى ۸۰۰ الف سائح ايراني واجنبي سنويا.

 

 
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