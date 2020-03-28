اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 شخصا ، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.
وقال جهانبور في تصريح اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 3076 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 35 ألفا و 408 حالات.
واضاف، ان المتعافين بلغ لغاية الان 11679 فيما توفي للأسف 139 مصابا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2517 حالة.