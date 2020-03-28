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رقم الخبر: 278798 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 15:13 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ايران الى 35408 شخصا وتعافي 11679

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ايران الى 35408 شخصا وتعافي 11679

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 شخصا ، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 الفا و 408 شخصا ، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.
وقال جهانبور في تصريح اليوم السبت، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 3076 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 35 ألفا و 408 حالات.
واضاف، ان المتعافين بلغ لغاية الان 11679 فيما توفي للأسف 139 مصابا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2517 حالة.


 

 
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