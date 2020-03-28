أفاد حساب "العهد الجديد" المتخصّص بتسريبات السياسة السعودية عن إصابة 14 أميرا سعوديا من الأسرة الحاكمة بفيروس كورونا وسط حالة من الرعب داخل الديوان الملكي من تفشي الفيروس بين أفراد الأسرة الحاكمة.

حساب "العهد الجديد" الذي يحظى بمتابعة أكثر من 470 ألف شخص على "تويتر"، قال في تغريدة إن فيروس كورونا أصاب 14 أميرًا 9 منهم في الرياض و5 في جدة.

وأوضح الحساب أن الأمراء المصابين نقلوا إلى المستشفيين التخصصيين في المدينتين.

