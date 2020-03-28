تفقد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري المرضى المصابين بكورونا في مشفى الامام الحسين (ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري أجرى صباح اليوم السب زيارة لمركز الامام الحسين للأبحاث والعلاج الطبي، حيث تفقد القسم الخاص بمرضى كورونا والإلتهابات وتمنى له الشفاء العاجل من الباري تعالى.

وتحدث جهانغيري مع عدد من المرضى ليطلع عن كثب عن نمط الرعايا الصحية والفحص والعلاج في هذا المركز، كما وتوجه بالشكر والتقدير للطاقم الطبي في هذا المشفى.

هذا و أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري أن الحكومة الايرانية ستزيد من القيود المفروضة على تنقل المواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا اذا تطلب الأمر في المستقبل.

وأدلى جهانغيري بهذا التصريح خلال تفقده صباح اليوم السبت مستشفى "إمام حسين" عليه السلام المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في شرق طهران، قائلا ان الهدف الاساس من زيارته التفقدية للمستشفى هو تثمين جهود الكادر الطبي وجميع العاملين في هذا القطاع لتضحياتهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا والتي سيخلدها التاريخ الايراني .

واشار الى القيود المفروضة على تنقل المواطنين في البلاد من اجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، قائلا " اذا تطلب الأمر سنفرض في المستقبل المزيد من القيود، وفي حال انخفاض اعداد الاصابات وانتفاء الحاجة سنخفض القيود وكل ذلك رهن بتعاون أبناء الشعب ".

وفي اجتماع عقد اليوم السبت مع المسؤولين التنفيذيين والأطباء في لجنة مكافحة كورونا بمستشفى الإمام الحسين(ع) في طهران، اوضح جهانغيري، إن البلاد تحتاج إلى 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويا لشراء الأدوية و 14 مليار دولار لتوريد السلع الأساسية، وقال : أننا نلجأ إلى طرق غير عادية لسد احتياجاتنا من الأدوية والسلع الضرورية للناس ، وان الامريكيين يكذبون بما يزعمون .

وصرح جهانغيري أن إيران وخلافا للعديد من البلدان، فان السلع التي يحتاجها الناس متوفرة بكثرة في المتاجر، وهو أداء يبعث على الفخر ، مشيرا إلى أنه لا يوجد نقص بالسلع الاساسية في البلاد.

واشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الى قرار الحكومة بسحب مليار دولار من صندوق احتياطي العملة الصعبة بتفويض من قائد الثورة الاسلامية بهدف تخصيص الموارد اللازمة والاجهزة الطبية لوزارة الصحة ، معربا عن امله بازالة العديد من المشاكل في القطاع الطبي والعلاجي من خلال توفير وتخصيص الموارد المالية اللازمة.

















