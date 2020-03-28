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رقم الخبر: 278795 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 13:22 الاقسام: محليات  
بيان وزارة الدفاع بمناسبة يوم الحرس الثوري

بيان وزارة الدفاع بمناسبة يوم الحرس الثوري

أصدرت وزارة الدفاع الايرانية بيانا بمناسبة يوم الحرس الثوري أكدت فيه على عزمها لإسناد ودعم القوات المسلحة الشامل، سيما حرس الثورة الإسلامية.

أصدرت وزارة الدفاع الايرانية بيانا بمناسبة يوم الحرس الثوري أكدت فيه على عزمها لإسناد ودعم القوات المسلحة الشامل، سيما حرس الثورة الإسلامية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة أصدرت بيانا بمناسبة يوم الحرس الثوري الذي يتزامن مع الثالث من شعبان يوم ولادة الامام الحسين (ع) (28 مارس)، هنأت فيه بهذه المناسبة.
وأكدت وزارة الدفاع في هذا البيان على عزمها واستعدادها الكامل لتقديم الدعم والاسناد الشمال للقوات المسلحة الايرانيئ سيما الحرس الثوري.
كما أشار البيان الى أن حرس الثورة الاسلامية يشكل ركيزة يعتمد عليها النظام والشعب الايراني في مواجهة التحولات والاحداث المحتملة، وهذه القوة تقطع خطوات قافزة وقوية نحو أفاق وتطلعات الثورة الاسلامية ومبادئها.

 

 
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