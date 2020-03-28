أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، ان المئات من رعايا البحرين في مدينة مشهد المقدسة ينتظرون العودة الى بلادهم ونحو ثمانين آخرين عالقين في سلطنة عمان بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، ان المئات من رعايا البحرين في مدينة مشهد المقدسة ينتظرون العودة الى بلادهم ونحو ثمانين آخرين عالقين في سلطنة عمان بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.

وكتب عبداللهيان في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، بشأن الرعايا البحرينيين العالقين في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق ايران، " المئات من رعايا البحرين في مشهد المقدسة ينتظرون العودة (الى بلادهم) ونحو ثمانين آخرين عالقين حاليا في سلطنة عمان. سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها. آل خليفة يعملون على اضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماما حيال شعبهم. الطيران الايراني مستعد فورا لنقل هؤلاء الضيوف الى المنامة مع مراعاة الشؤون الصحية .



