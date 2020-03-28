  • السبت ٣ شعبان ١٤٤١
  • السبت , مارس 28, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278793 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 13:15 الاقسام: محليات  
عبد اللهيان: الحكومة البحرينية لا تستقبل مواطنيها في الخارج

عبد اللهيان: الحكومة البحرينية لا تستقبل مواطنيها في الخارج

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، ان المئات من رعايا البحرين في مدينة مشهد المقدسة ينتظرون العودة الى بلادهم ونحو ثمانين آخرين عالقين في سلطنة عمان بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، ان المئات من رعايا البحرين في مدينة مشهد المقدسة ينتظرون العودة الى بلادهم ونحو ثمانين آخرين عالقين في سلطنة عمان بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.
وكتب عبداللهيان في تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، بشأن الرعايا البحرينيين العالقين في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق ايران، " المئات من رعايا البحرين في مشهد المقدسة ينتظرون العودة (الى بلادهم) ونحو ثمانين آخرين عالقين حاليا في سلطنة عمان. سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها. آل خليفة يعملون على اضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماما حيال شعبهم. الطيران الايراني مستعد فورا لنقل هؤلاء الضيوف الى المنامة مع مراعاة الشؤون الصحية .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec