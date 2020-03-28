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|رقم الخبر: 278792
|تاريخ النشر: آذار 28, 2020
|الوقت: 13:11
|الاقسام: محليات
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التعبئة (البسيج) تزيح الستار عن أول جهاز متنقل لفحص كورونا
تم صباح اليوم السبت ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني .
تم صباح اليوم السبت ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني .
ويعمل هذا الجهاز بطاقة 200 عينة مختبرية، حيث توفرت الامكانية في ايران ولأول مرة بإجراء تحليل مختبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع .
وقد نال هذا النظام تأييد معهد باستور وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الاسبوعين الماضيين .
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