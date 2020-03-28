تم صباح اليوم السبت ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني .

تم صباح اليوم السبت ازاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني .

ويعمل هذا الجهاز بطاقة 200 عينة مختبرية، حيث توفرت الامكانية في ايران ولأول مرة بإجراء تحليل مختبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع .

وقد نال هذا النظام تأييد معهد باستور وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الاسبوعين الماضيين .



