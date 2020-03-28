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رقم الخبر: 278790 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 13:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عدة لتشخيص فيروس كورونا محلية الصنع ستدخل اسواق ايران

عدة لتشخيص فيروس كورونا محلية الصنع ستدخل اسواق ايران

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن انتاج عدة كشف وتشخيص فيروس كورونا محلية الصنع والتي ستدخل اسواق البلاد خلال الايام القادمة.

اعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن انتاج عدة كشف وتشخيص فيروس كورونا محلية الصنع والتي ستدخل اسواق البلاد خلال الايام القادمة.
وفي لقاء صحفي اوضح جهانبور ان معهد باستور الايراني ومنظمة الغذاء والدواء قاما بتأييد هذه العدة ومن المتوقع ان يتم انتاج 80 الف  منها اسبوعيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.
وقال جهانبور انه وبعد الانتهاء من تأمين المراكز الصحية في الداخل سيسمح  بتصدير هذه العدة الى الخارج.
من جانب اخر اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي مشاركة اكثر من 50 مليون مواطن الكترونيا في الفحص الخاص بفيروس كورونا في اطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.
وقال جهانبور ان هذه العملية جارية في جميع المحافظات بحضور واسع من قبل خبراء القطاع الصحي و 23 الف فريق خاص حيث تم فحص اكثر من 50 مليون مواطن عن طريقين هما الاتصال الهاتفي 4030 والمنظومة الالكترونية  salamat.gov.ir .


 

 
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