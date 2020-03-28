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رقم الخبر: 278786 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 13:00 الاقسام: دوليات  
كارثة.. إيطاليا تسجل 1000 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

كارثة.. إيطاليا تسجل 1000 وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

أعلنت إيطاليا تسجيل ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني.

أعلنت إيطاليا تسجيل ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني.
بذلك، يرتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، ورغم ذلك، تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بـ7,4 بالمئة (86498 بالاجمال)، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر.

 

 
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