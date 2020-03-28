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رقم الخبر: 278783 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:48 الاقسام: عربيات  
طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

طائرات الاحتلال تشن عدة غارات على قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، موقعاً للمقاومة، ونقطة للضبط الميداني شمال قطاع غزة.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، موقعاً للمقاومة، ونقطة للضبط الميداني شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال أغارت عدة مرات على موقع للمقاومة شمالي بيت لاهيا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وأضافت بأن طائرة استطلاع قصفت مرتين نقطة للضبط الميداني، شرقي بيت لاهيا، دون وقوع إصابات.

 

 
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