



أعلن نادي ريال مدريد أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الطبية الاستراتيجية لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف ثاني الدوري الإسباني في بيانه أنه سيتم تسليم جميع المعدات إلى السلطات الصحية في إسبانيا بحيث يمكن استخدامها تحت اشراف الحكومة على النحو الأمثل والأكثر فعالية خلال حالة الطوارئ.

وسيتيح النادي الملكي للشركات والمؤسسات الخاصة ذات الصلة بالرياضة إمكانية ارسال تبرعات مالية أو عينية.



ميونخ ودورتموند ولايفزتش وليفركوزن يقدمون عشرين مليون يورو



من جهتها، قررت الأندية الألمانية الأربعة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولايفزتش وبايرن ليفركوزن تقديم 20 مليون يورو لدعم الأندية في الدرجتين الأولى والثانية التي تضررت بسبب توقف الدوري جراء تفشي وباء كورونا.

وذكرت رابطة الدوري الألماني أن الأندية الأربعة ستتخلى عن مبلغ 12 ونصف المليون يورو من عائدات البث التلفزيوني وستضيف لهذا المبلغ 7 ملايين ونصف من صناديقها الخاصة من أجل دعم الأندية الأخرى.

وستتولى رابطة الدوري توزيع المبالغ على الأندية المتضررة من أزمة كورونا.



سان جرمان يعرض قمصان للبيع للمساعدة في مكافحة كورونا



بدوره، عرض نادي باريس سان جرمان الفرنسي مجموعة محدودة من القمصان للبيع على أن تذهب أرباحها لصالح 100000 عامل يعملون في مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس التي تجهد لمكافحة وباء كورونا.

وطرح بطل فرنسا 1500 قميص بسعر 193 دولار للقميص الواحد وستحمل القمصان ألوان الفريق إلى جانب ألوان المنظمة التي تمثل المستشفيات بالعاصمة.



الفيفا يتجه لتمديد عقود اللاعبين



الى ذلك، يتجه الإتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم توصية لتمديد عقود اللاعبين والمدربين والتي تنتهي في الثلاثين من حزيران المقبل، وتمديد الفترة حتى نهاية المواسم المحلية.

وتغيير مواعيد فترات الانتقال وفقا لتواريخ الموسم الجديد وحثت الأندية واللاعبين على التعاون من أجل إيجاد حلول لدفع الأجور خلال فترات التوقف.



برشلونة سيخفض رواتب لاعبيه



من جانبه، أعلن نادي برشلونة أنه سيتخذ خطوات لتخفيض رواتب لاعبيه والعاملين لتقليص الضرر الاقتصادي الذي تسبب به فايروس كورونا.

وقرر مسؤولي النادي بعد اجتماع عقد عبر الفيديو تخفيض رواتب كل اللاعبين المحترفين مع بطل إسبانيا بما فيهم افضل لاعب في العالم لست مرات الأرجنتيني ليونيل ميسي والجهاز التدريبي خلال فترة توقف الدوري.



الإتحاد الإيطالي وراباطات الدوري يطالبون بدعم حكومي لكرة القدم



هذا وطالب الإتحاد الإيطالي لكرة القدم وبطولات الدوري في البلاد ومعهم نقابة وجمعية اللاعبين في اجتماع عقد عن طريق الفيديو الحكومة الإيطالية بتقديم مساعدات لكرة القدم المحلية بعد تخطي أزمة وباء كورونا.

وأكد رئيس الإتحاد غبريال غرافينا على ضرورة اقتطاع نسبة من أجور اللاعبين للمساهمة في التقليل من الأزمة المالية للأندية.



تأجيل أولمبياد طوكيو سيكلف مبالغ طائلة



من جهته، أعترف منظمو الألعاب الأولمبية طوكيو التي كان مقررا اقامتها الصيف المقبل أن تأجيلها لعام واحد سيؤدي لتكاليف باهظة.

وقال الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو في اجتماع عمل أن علينا التأكد من إمكانية حل المشاكل التي تواجهنا.

وقدرت صحف يابانية بأن التأجيل قد يكلف 2 فاصل 7 مليار دولار.



