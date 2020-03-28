على الرغم من أن الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن هي الحمى وضيق التنفس والصداع، إلا أن مؤشرًا جديدًا قد يظهر قبل هذه الأعراض ويشير إلى الإصابة بالفيروس، وفق شهادة ممرضة لشبكة "سي أن أن" الأميركية.

وجاءت الشهادة من تشيلسي إيرنست، وهي ممرضة في دار الرعاية في مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن، مركز تفشي المرض في الولاية، حيث يوجد 129 مريضًا بالفيروس، مع تسجيل 35 حالة وفاة.

وقالت تشلسي إن جميع المصابين بالفيروس كان هناك احمرار يحيط بعيونهم، مؤكدة أنه أهمّ علامة على الإصابة.

وأضافت أن الطبيب بات يسألها قبل كل شيء عن عيون المرضى، وما إن تخبره أن شخصا عيناه حمراوان، حتى يأمر بتجهيز سرير له، وتابعت إنه "شيء شاهدتُه في جميع المرضى، الجزء الأبيض من العين ليس أحمر، بل وكأن هناك ظلال حمراء على السطح الخارجي للعين.."كان لدينا مرضى اقتصرت أعراض الفيروس فيهم على العيون الحمراء فقط".

وتشمل الأعراض الرسمية الحمى والسعال والضيق في التنفس، فيما العلامات التي تستدعي الطوارئ هي الألم المستمر أو الضغط في الصدر والشفاه الزرقاء. لكن الأكاديمية الأميركية لطب العيون أرسلت تنبيهًا حول التقارير التي تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب في الغشاء الذي يبطن الجفن.





