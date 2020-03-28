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رقم الخبر: 278777 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:31 الاقسام: ثقافة وفن  
سويسرا تستضيف فيلمين ايرانيين

سويسرا تستضيف فيلمين ايرانيين

فيلمان ايرانيان يستعدان للعرض في مهرجان دولي في سويسرا.

فيلمان ايرانيان يستعدان للعرض في مهرجان دولي في سويسرا.
اختيار الانيميشن الايراني "سرطان الرئة" والفيلم القصير "آلاف التهويدات" للمشاركة في مهرجان الصحة للجميع في سويسرا.
انيميشن "سرطان الرئة" من اخراج "مسيح لاري زاده " ويروي الفيلم قصة التحديات التي تواجهها سيد مصابة بسرطان الرئة.
يتناول فيلم "آلاف التهويدات" للمخرجة "مريم بياني" قصة ان الاف الاطفال يولدون كل يوم وكل طفل منهم مميز بالنسبة لوالده. ورحلة الانجاب والولادة وخصوصيتها لكل زوجين.
ووصل للمهرجان السويسري 1265 فيلم يرغب في المشاركة من 119 دولة.
وتسعى تلك الافلام لتغطية الكثير من الموضوعات منها محاربة السرطان وتقوية الرعاية الصحية في المناطق النائية وشجاعة الممرضات.
وينظم المهرجان منظمة الصحة العالمية وسيعقد المهرجان من 16 حتى 22 من شهر مايو 2020.


 

 
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