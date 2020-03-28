اعلن المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة بصناعات التعدين والفلزات عن استعداد المنطقة لاستثمار كبير بقيمة 1300 مليون دولار خلال العام الحالي الايراني (بدأ في 21 مارس 2020) الذي اطلق عليه اسم عام النهضة الانتاجية.

اعلن المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة بصناعات التعدين والفلزات عن استعداد المنطقة لاستثمار كبير بقيمة 1300 مليون دولار خلال العام الحالي الايراني (بدأ في 21 مارس 2020) الذي اطلق عليه اسم عام النهضة الانتاجية.

واوضح "حسن خلج طهراني" ان مجموع الاستثمارات في منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة بصناعات التعدين والفلزات في الوقت الراهن يبلغ 3 الاف و 872 مليون دولار قائلا: هناك 953 مليون دولار من الاستثمارات في قطاع صناعات التعدين يتم تجهيز معداتها وستكون جاهزة للعمل قريبا.

وتقع منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة في محافظة هرمزكان جنوب ايران ومساحتها تبلغ 5 الاف هكتار.





