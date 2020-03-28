  • السبت ٣ شعبان ١٤٤١
  • السبت , مارس 28, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278775 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:22 الاقسام: محليات  
شمخاني : ايمان وقوة الحرس نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع)

شمخاني : ايمان وقوة الحرس نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع)

هنأ أمين المجلس الاعلى للأمن القومي بمناسبة ولادة الامام الحسين (ع) ويوم حرس الثورة الاسلامية وقال، ان اخلاص وايمان حرس الثورة وقوته نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع).

 هنأ أمين المجلس الاعلى للأمن القومي بمناسبة ولادة الامام الحسين (ع) ويوم حرس الثورة الاسلامية وقال، ان اخلاص وايمان حرس الثورة وقوته نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع).
واشار علي شمخاني اليوم السبت في حسابه على تويتر الى يوم حرس الثورة الاسلامية، وكتب : لقد اثبت الزمن والتجارب التي مر بها حرس الثورة في مواجهة الأزمات ان هذا التشكيل الالهي يمثل البنية الأساسية للقوة المتنامية للثورة والنظام الاسلامي في مواجهة الأزمات ، مضيفا ان اخلاص وايمان حرس الثورة وقوته نابعة من الاقتداء بسيد الشهداء (ع).
وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يصادف ذكرى ولادة الامام الحسين (ع)  يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0636 sec