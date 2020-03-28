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رقم الخبر: 278774 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
عضو بالمجلس الوطني الفرنسي يدعو الى الغاء الحظر ضد ايران وروسيا

عضو بالمجلس الوطني الفرنسي يدعو الى الغاء الحظر ضد ايران وروسيا

دعا عضو المجلس الوطني الفرنسي جوزيه اورداد الى الغاء الحظر المفروض على ايران وروسيا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

دعا عضو المجلس الوطني الفرنسي جوزيه اورداد الى الغاء الحظر المفروض على ايران وروسيا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.
وفي تصريح ادلى به لوكالة "سبتونيك" قال اورداد، انه ينبغي الغاء الحظر الاقتصادي ضد ايران وروسيا وسائر الدول في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا، لان اي منع في الحصول على المواد الصحية اللازمة في هذه الظروف يمكنه ان يشكل عقبة امام المكافحة العالمية لهذا الفيروس.
واكد عضو المجلس الوطني الفرنسي بان الاصرار على فرض الحظر مثلما تقوم به الولايات المتحدة يعني الامتناع عن مساعدة الافراد المعرضين للخطر.


 

 
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