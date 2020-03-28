دعا عضو المجلس الوطني الفرنسي جوزيه اورداد الى الغاء الحظر المفروض على ايران وروسيا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "سبتونيك" قال اورداد، انه ينبغي الغاء الحظر الاقتصادي ضد ايران وروسيا وسائر الدول في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا، لان اي منع في الحصول على المواد الصحية اللازمة في هذه الظروف يمكنه ان يشكل عقبة امام المكافحة العالمية لهذا الفيروس.

واكد عضو المجلس الوطني الفرنسي بان الاصرار على فرض الحظر مثلما تقوم به الولايات المتحدة يعني الامتناع عن مساعدة الافراد المعرضين للخطر.





