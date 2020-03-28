اكد المحلل السياسي في صحيفة "ساوت تشانا مورنينغ" الصينية على ضرورة إلغاء العقوبات الامريكية المفروضة على ايران خاصة في الظروف التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا.

واضاف الصحفي الصيني "الكس لو" اليوم السبت في مقال له في صحيفة ساوت تشانا مورنينغ انه على العالم أن يحتذي بالصين في تقديم المساعدت لايران في هذه الظروف المقلقة والتنديد بالحظر الامريكي ضد ايران.

واضاف ان دول العالم تواجه خطر فيروس كورونا المستجد وتعيش ظروف خطيرة إلا ان العقوبات الامريكية حالت دون تقديم المساعدات للشعب الايراني في هذه الظروف الخطيرة.

ونوه بان الادارة الامريكية تهرب من الانتقادات الموجهه لها ولكن على العالم أن لا ينسى ان الشعب الايراني يعيش اسوأ الظروف بفعل العقوبات الامريكية ويواجه خطر الموت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقل الكسندر عن القنصل الايراني في هونغ هونغ "رضا حسيني" قوله ان ايران لا تستطيع تأمين حاجاتها الرئيسية بفعل العقوبات الامريكية المفروضة عليها.

واوضح ان الجميع بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الانسان بات يعرف ان امريكا ومن خلال فرض الحظر على ايران حالت دون تلقي الاخيرة المساعدات.

وتابع بالقول ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يصر على استمرار و تصعيد الحظر على ايران كونه يتجاهل المشاكل الناجمة عن العقوبات.

ودعا العالم الى المعارضة القوية للعقوبات الامريكية وفتح المجال امام تقديم المساعدات الانسانية لايران.



