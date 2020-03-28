أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة الحظر الأمريكي الذي يستهدف الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفنزويلا ودولا أخرى.

وقالت الحركة في بيان لها، إن "الإدارة الأمريكية تستغل انتشار فيروس كورونا والتداعيات الصعبة التي يعيشها الإيرانيون والعالم لهذا الوباء الخطير استغلالا سياسيا وقحا من خلال فرض العقوبات وتشديد الحصار".

وأضافت: إن "السياسات الأمريكية هي سياسات عدوانية واستعلائية ظالمة وهي منبع الإرهاب والتطرف وزرع بذور الكراهية، رغم حاجة العالم والإنسانية جمعاء للتضامن فيما بينها وتجاوز الخلافات السياسية أمام التحدي الكبير الذي كشف عجز وضعف العالم أمام فيروس صغير".

وشددت الحركة على أن "الإدارة الأمريكية تتجرد من كل القيم والأخلاق الانسانية وتتعرى دعواها الباطلة في ظل إرهاب الحصار والعقوبات".





