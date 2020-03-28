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رقم الخبر: 278771 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:12 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني الجديد يؤكد عزم طهران على تطوير العلاقات مع برازيليا

السفير الإيراني الجديد يؤكد عزم طهران على تطوير العلاقات مع برازيليا

قدم سفير إيران الجديد في البرازيل، "حسين قريبي" ، نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير خارجية البرازيل.

قدم سفير إيران الجديد في البرازيل، "حسين قريبي" ، نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير خارجية البرازيل.
وفقا لمكتب الإعلام والمتحدث باسم وزارة الخارجية، أشار نائب وزير الخارجية البرازيلي "أوتافيو برانديلي" إلى العلاقة التاريخية بين البلدين، وأن إيران كانت أول دولة تفتح سفارتها في العاصمة البرازيلية الجديدة في عام 1960.
وقال : لمواصلة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، هناك حاجة إلى تعاون وثيق بين البلدين، والبرازيل مستعدة للقيام بذلك.
وأضاف: لقد أظهرت الأزمة التي سببها فيروس كورونا أن هناك دائما مشاكل واسعة الانتشار في العالم تتطلب من الدول العمل معا لاحتواءها.
كما أكد السفير الإيراني الجديد، حسين قريبي، عزم طهران على تطوير وتوسيع العلاقات مع البرازيل، مشيرا إلى أهمية البرازيل كأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وواحدة من القوى العالمية الناشئة.
وفي إشارة إلى المواقف المشتركة للبلدين بشأن العديد من القضايا الدولية، وصف السفير الايراني العلاقات بين البلدين لأكثر من قرن من الزمان، بانها كانت دائما ودية ولمصلحة البلدين، منوها الى ان تعزيز العلاقات التجارية في أولويات جهوده خلال فترة مهامه في برازيليا.
 

 
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