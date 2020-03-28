كتب سفير إيران في فرنسا في حسابه على تويتر: ان الذين مازالوا يتحدثون عن الحظر والضغوط القصوى وزيادة العقوبات، في عالم يعاني من ازمة كورونا عليهم أن يتحملوا مسؤولية مقتل الآلاف من الناس الأبرياء.

واضاف قاسمي اليوم السبت : ان الذين مازالوا يتحدثون عن الحظر وتشديد العقوبات وممارسة الضغوط القصوى في خضم أزمة كورونا العالمية، ووسط خوف وقلق الآلاف من الناس، يجب أن يتحملوا مسؤولية مقتل الآلاف من الناس الأبرياء.

وانتشر فيروس كورونا منذ حوالي ثلاثة أشهر من محافظة ووهان بالصين الى كل دول العالم، وتعاني حاليا أكثر من 198 دولة من هذا الفيروس، حيث بلغت عدد الاصابات 596 الفا و723 شخصا في جميع أنحاء العالم .

وبينما تمكنت دول في شرق آسيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، من احتواء الفيروس، فان أوروبا والولايات المتحدة تعاني و بشدة من تفشي الفيروس، كما ان مسؤولي هذه الدول اصيبوا بالفيروس .

كما انتشر فيروس كورونا في ايران أواخر فبراير، حيث بلغت عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر امس الجمعة 32 الفا و 332 شخصا ، وارتفع عدد المتوفين الى 2378 والمتعافين 11 الفا و133 شخصا.

وتصارع إيران هذا الفيروس القاتل في الوقت الذي تخضع لأشد الحظر الأمريكي قسوة. وبينما دعت بعض المؤسسات والشخصيات إلى رفع الحظر عن إيران، يرى المسؤولون الأمريكيون أن انتشار الفيروس في إيران فرصة لزيادة سياساتهم العدائية ضد الشعب الإيراني.





