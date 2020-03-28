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رقم الخبر: 278768 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 12:07 الاقسام: محليات  
ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا

ربيعي: ايران الدولة الوحيدة التي تواجه الحظر وكورونا معا

صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان ايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه قضية كورونا وكذلك اجراءات الحظر الاميركية الظالمة في الوقت ذاته.

 صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان ايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه قضية كورونا وكذلك اجراءات الحظر الاميركية الظالمة في الوقت ذاته.
وقال ربيعي في تصريح له مساء الجمعة، ان الحكومة تبذل كل جهودها لتبيين ابعاد جرائم الاميركيين فيما يخص الحظر ضد ايران ومنعهم وصول المصادر المالية والمستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا.
واعتبر من الخطا التصور بان الاميركيين سيكفون عن الحظر في حال زيادة ضحايا كورونا في ايران، لافتا في هذا الصدد الى القصف النووي الاميركي لليابان واستخدام الاسلحة ذات اليورانيوم المنضب في مختلف الحروب وفرض الحظر الدولي على العراق والذي ادى الى مصرع نصف مليون طفل عراقي.
واضاف، في الحقيقة انه مع بروز ادنى ضعف مثل تشديد ازمة كورونا في ايران ستتضاعف دوافع الاميركيين لتشديد الحظر، وهذه رؤية مستقاة من الخبرات المكتسبة على مدى اعوام طيلة ازاء سياسات الخارجية الاميركية.
وفي الاشارة الى انتقاد البعض للحكومة بزعم انها استخدمت قضية الاعلان عن كورونا في البلاد لاغراض سياسية، لقد تفشى كورونا في ايطاليا والمانيا وفرنسا وبريطانيا واميركا وتبين انه ليس لعبة سياسية وان عدد الضحايا والتداعيات الاقتصادية لذلك في ايران والعالم كله تشير الى الاعلان الاحصائيات ليس تابعا للمنطق السياسي بل هو مسالة مرتبطة بسلامة ملايين الايرانيين.




 

 
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