كورونا.. الوفيات في العالم تتجاوز 25 ألفاً وعدد المتعافين يتجاوز 130 ألف ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 25 ألفا اليوم الجمعة، فيما تجاوز عدد المتعافين عتبة الـ130 ألف.