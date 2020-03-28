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رقم الخبر: 278767 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 00:26 الاقسام: دوليات  
كورونا.. الوفيات في العالم تتجاوز 25 ألفاً وعدد المتعافين يتجاوز 130 ألف

كورونا.. الوفيات في العالم تتجاوز 25 ألفاً وعدد المتعافين يتجاوز 130 ألف

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 25 ألفا اليوم الجمعة، فيما تجاوز عدد المتعافين عتبة الـ130 ألف.

وبلغ العدد 25360 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا التي سجلت 17314 وفاة.
وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 8165 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.
وسجلت في أنحاء العالم 559351 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 130 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.

 
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مصدر الخبر: RT
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