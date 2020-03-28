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رقم الخبر: 278766 تاريخ النشر: آذار 28, 2020 الوقت: 00:22 الاقسام: دوليات  
أردوغان يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى الخارج بسبب كورونا

أردوغان يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى الخارج بسبب كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليق جميع الرحلات الجوية إلى الخارج في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا أردوغان جميع المواطنين إلى "الحجر الصحي الطوعي" وعدم مغادرة بيوتهم إلا في حال الضرورة القصوى.
وأضاف أنه سيتم تشكيل مجالس محلية مختصة لمحاربة الفيروس في 30 مدينة كبيرة في تركيا، واتخاذ إجراءات احترازية إضافية في حال الضرورة.
وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، قد أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا إلى 92 حالة وعدد المصابين إلى 5698 شخصا، حيث تم تسجيل 17 وفاة وأكثر من 2000 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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