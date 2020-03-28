وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار".

وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

من جانبه رحب الرئيس بشار الأسد بمبادرة محمد بن زايد، مثمنا موقف دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد، وأكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.