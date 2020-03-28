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رقم الخبر: 278765 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 23:59 الاقسام: عربيات  
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد

ناقش ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد، سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة.

وأكد بن زايد للأسد، دعم بلاده للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرا إلى أن "التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار".
وقال: "سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
من جانبه رحب الرئيس بشار الأسد بمبادرة محمد بن زايد، مثمنا موقف دولة ​الإمارات العربية المتحدة​ الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد، وأكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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