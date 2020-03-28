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رقم الخبر: 278763 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 23:37 الاقسام: محليات  
مسؤول: لا خسائر جراء الهزة الأرضية في ضواحي خوزستان

مسؤول: لا خسائر جراء الهزة الأرضية في ضواحي خوزستان

قال "باقر تشعب" حاكم منطقة شعيبية بمدينة شوشتر (في محافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد)، ان الهزة الارضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر التي حدثت عصر اليوم الجمعة في هذه المنطقة، لم تسفر عن اضرار مالية او بشرية.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، اضاف "تشعب" ان جميع الفرق الاغاثية والتنفيذية والخدمية في مدينة شوشتر دخلت حالة التاهب عقب وقوع حادث الزلزال في هذه المنطقة.
ودعا المسؤول بمحافظة خوزستان، اهالي منطقة شعيبية الى التحلي بالهدوء في حال وقوع هزات ارتدادية ناجمة عن  هذا الحادث.

 
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