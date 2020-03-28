مسؤول: لا خسائر جراء الهزة الأرضية في ضواحي خوزستان قال "باقر تشعب" حاكم منطقة شعيبية بمدينة شوشتر (في محافظة خوزستان – جنوب غربي البلاد)، ان الهزة الارضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر التي حدثت عصر اليوم الجمعة في هذه المنطقة، لم تسفر عن اضرار مالية او بشرية.