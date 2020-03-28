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رقم الخبر: 278762 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 23:31 الاقسام: محليات  
الجمعية الاسلامية البوسنية تتعاطف مع الشعب الايراني في مواجهة كورونا

الجمعية الاسلامية البوسنية تتعاطف مع الشعب الايراني في مواجهة كورونا

أعرب رئيس الجمعية الاسلامية في البوسنة والهرسك "حسين افندي كاوازوفيتش" عبر رسالة الى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سراييفو "محمود حيدري"، عن تضامنه مع الشعب الايراني لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واكد كاوازوفيتش في رسالته : نحن اذ نواجه ذات المعضلة ونخوض الكفاح ضدها، نتابع بكل قلق وامل الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا في دولة ايران الصديقة والشقيقة وندعوا لها.
واضاف : ان قوة الايمان والارادة والتقوى لدى الشعوب تضطلع بدور كبير في مكافحة هذا العدو الخفي، وانني على يقين بان ايران حكومة وشعبا تستطيع كما في السابق التغلب على هذه الازمة.
وختم رئيس الجمعية الاسلامية في البوسنة والهرسك رسالته الى السفير الايراني في سراييفو، بالتاكيد على ان ايران ليست وحيدة في كفاحها ضد فيروس كورونا.
وبحسب اخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد لغاية ظهر اليوم الجمعة (27 اذار / مارس2020)،  32 الفا و 332 شخصا، واجمالي الوفيات 2378 حالة، وعدد المتعافين 11 الفا و133 شخصا.

 
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