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رقم الخبر: 278761 تاريخ النشر: آذار 27, 2020 الوقت: 21:16 الاقسام: محليات  
ظريف يثمن جهود حماة الأمن في البلاد

ظريف يثمن جهود حماة الأمن في البلاد

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة، بمناسبة يوم حرس الثورة الاسلامية، وثمن جهود هذه القوات إلى جانب الكوادر الطبية في البلاد.

وحيا ظريف عشية الثالث من شعبان وحلول يوم حرس الثورة الاسلامية، ذكرى الشهيد القائد قاسم سليماني  وهنأ قوات حرس الثورة الاسلامية ورجال الأمن بهذا العيد مثمنا جهودهم وجهود قوات الجيش الغيارى وكوادر قوى الأمن القوية والطاقم الطبي للبلاد الحراس الصحيين للشعب الإيراني.
وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض)  علي اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد اب الاحرار و كعبة الثوار الامام الحسين (ع)  يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ علي عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.

 
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