ظريف يثمن جهود حماة الأمن في البلاد هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في رسالة، بمناسبة يوم حرس الثورة الاسلامية، وثمن جهود هذه القوات إلى جانب الكوادر الطبية في البلاد.